Cristiano Ronaldo squalificato in Champions League: la signora Maria Dolores Aveiro, madre del calciatore, prega per i bianconeri, impegnati tra poco contro gli Young Boys

Cristiano Ronaldo, squalificato per un turno di Champions League dopo la partita di Valencia di due settimane fa, non potrà dar manforte ai bianconeri nell’imminente impegno casalingo contro gli Young Boys (segui la diretta live della partita). Assenza pesante, che la madre del calciatore, Maria Dolores Aveiro, ha voluto esorcizzare con un pensiero di vicinanza alla squadra bianconera; in un’immagine postata sul suo profilo Instagram, la madre del portoghese ha dedicato due immagini in riferimento alla gara odierna della Juventus: si vede infatti la signora Aveiro in chiesa, in due foto commentate da un augurio: «Buona fortuna, Juventus».