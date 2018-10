Ronaldo: assente in Champions League non accadeva dal 2016

Cristiano Ronaldo, dopo l’espulsione contro il Valencia, salterà la sfida con lo Young Boys in Champions League, non accadeva dal 2016

Stasera torna la Champions League per la seconda giornata della fase a gironi e la Juventus sfiderà lo Young Boys in casa dopo la vittoria contro il Valencia nel primo turno del raggruppamento H. All’Allianz Stadium, però, non ci sarà il giocatore più atteso Cristiano Ronaldo, espulso al Mestalla per un contatto a palla lontana con il difensore Murillo.

Il fenomeno portoghese salterà una gara di Champions dopo ben due anni e mezzo dall’ultima volta. CR7 e la coppa dalle grandi orecchie, difatti, sembrano avere un legame indissolubile avendone conquistate ben 5 in carriera ed essendo arrivato a Torino con l’obiettivo di portare a casa la sesta –trofeo che manca alla Juventus da oltre 20 anni. Prima di stasera il numero 7 bianconero aveva disputato ben 29 gare di Champions senza mai saltarne una e sempre da titolare, di cui ovviamente solo quella contro il Valencia con la maglia della Vecchia Signora. L’ultima sfida a cui Ronaldo non prese parte in Europa è stata la semifinale d’andata in casa del Manchester City del 26 aprile 2016, terminata 0-0, durante la quale rimase fuori per un piccolo problema fisico (contrattura muscolare). Il portoghese non avendo subito una squalifica più lunga potrà già tornare in campo per il prossimo turno del trofeo europeo contro il Manchester United, la squadra con cui ha vinto per la prima volta questa competizione.