Croazia, Modric ha raggiunto un nuovo doppio record: ecco di cosa si tratta

La Croazia passa agli ottavi dell’Europeo e ringrazia Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid, autore anche di un bellissimo gol, ha trascinato i suoi con la solita leadership che lo caratterizza.

Come riportato da Opta, il croato ha realizzato anche alcuni incredibili record, uno davvero curioso: il centrocampista, grazie al gol realizzato ieri contro la Scozia è diventato il più anziano giocatore a fare gol ad un torneo simile per la sua Nazionale. Allo stesso tempo il classe 1985 è anche il più giovane ad aver fatto gol in tale competizione.