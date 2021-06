Croazia, Perisic: «Tutto dipende da noi. Vogliamo passare il turno»

Ivan Perisic, esterno della Croazia, ha parlato alla vigilia del match di EURO 2020 contro la Scozia: le sue dichiarazioni

«Speriamo di vedere in campo domani una Croazia diversa. Anche la Scozia sarà motivata e mi aspetto una buona partita, ma spero in un nostro successo per passare il turno. Loro giocheranno davanti ai loro tifosi e daranno il massimo. Tuttavia, tutto dipende da noi e molto lo farà dipende da quello che facciamo».