Crotone, i convocati di Stroppa per il Napoli: c’è Riviere

I convocati di Stroppa per il match di domani contro il Napoli allo ‘Scida’. Il tecnico del Crotone recupera Riviere

Giovanni Stroppa ha convocato 24 giocatori per la sfida di campionato in programma domani allo ‘Scida’ contro il Napoli. Il tecnico del Crotone recupera in attacco Riviere, ko Cigarini.

La lista completa dei convocati di Stroppa:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi;

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Marrone;

Centrocampisti: Benali, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Pedro Pereira, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo;

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere.