Il 16 novembre 1969 Antonello Cuccureddu, sardo di nascita, segna all’esordio con la maglia della Juventus proprio contro il Cagliari

Il destino, soprattutto nel calcio, sembra apprezzare molto spesso l’ironia. Pertanto non sembra essere un caso che proprio nella stagione in cui il Cagliari si laurea per la prima e unica volta nella sua storia campione d’Italia, trascinato dalle reti del suo capitano, Gigi Rombo di Tuono Riva, sia un giocatore sardo a regalare un insperato punto alla Juventus. Infatti nella gara del girone di andata di Serie A, il 16 novembre 1969, allo stadio Sant’Elia di Cagliari, la squadra di Manlio Scopigno viene raggiunta, proprio nel finale da una rete di Antonello Cuccureddu jolly difensivo della Juventus, che proprio quel giorno faceva il suo esordio con la maglia bianconera e che fissa il risultato finale sul punteggio di 1-1. Una prima volta davvero indimenticabile per Cuccureddu, che è nato proprio ad Alghero in Sardegna, e che quindi quella gara la sentiva particolarmente.

Lo stesso giocatore ricorda con affetto quel gol segnato ai rossoblù, che è stato alla fine il preludio di una carriera che gli regalerà grandi soddisfazioni. Cuccureddu infatti scriverà pagine importantissime nella Juventus degli anni Settanta, e in quel giorno, nella sua terra d’origine, realizza una rete che sembra anticiparne tante altre – anche più importanti sul piano del risultato messe a segno nel corso della sua lunga carriera in bianconero. L’esempio più eclatante in questo senso è sicuramente il gol che mette a segno a maggio del 1973. Siamo infatti all’ultima giornata di campionato e la Juve è indietro di un punto rispetto al Milan capolista. I bianconeri vanno in trasferta a Roma, contro i giallorossi in un Olimpico gremito. E mentre i rossoneri soccomberanno a Verona, i bainconeri rimontano lo svantaggio iniziale e grazie proprio ad un destro dalla distanza a tre minuti dalla fine di Cuccreddu vincono la gara e si laureano Campioni d‘Italia.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.