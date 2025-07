Cuesta al lavoro: Parma tra novità tattiche, visite illustri e voci di mercato

Il Parma al lavoro in Austria sotto gli ordini di Cuesta: il giovane tecnico attira l’interesse di molti addetti ai lavori: visite speciali nel ritiro

Prosegue il lavoro del Parma nel ritiro austriaco di Neustift, dove ieri la squadra ha sostenuto una nuova doppia seduta sotto lo sguardo attento di Carlos Cuesta. Le metodologie del giovane tecnico spagnolo stanno suscitando curiosità non solo tra i giocatori ma anche tra gli addetti ai lavori: lunedì ha fatto visita al campo Leonardo Semplici, mentre ieri è toccato a Davide Ballardini, che ha un passato sulla panchina della Primavera crociata.

Le sedute continuano a distinguersi per i ritmi alti e l’intensità, con esercitazioni a campo ridotto, sfide due contro due o tre contro tre, pressing e scambi rapidi palla a terra. Ieri si è rivisto in gruppo Estevez, tenuto precauzionalmente a riposo nei giorni scorsi, mentre ha destato una buona impressione Begic, rientrato dal prestito al Frosinone e brillante nell’ultima sgambata al Tardini.

Sul fronte mercato, nessuna novità ufficiale ma tante trattative in corso. In uscita, i nomi caldi restano quelli di Sohm e Dennis Man. Il primo è seguito con interesse dalla Fiorentina, che ha già alzato la propria offerta da 10 a 13 milioni senza però soddisfare la richiesta da 15. Piace anche in Grecia. Il secondo, assistito ora da Beppe Riso, potrebbe ripartire dalla Turchia o da un club italiano: l’Atalanta resta una possibilità da non escludere.

Sempre molto movimentate le voci attorno a Leoni, classe 2006, considerato uno dei profili più interessanti in circolazione tra i giovani talenti italiani.

In entrata, il nome più caldo sembra quello di Giovanni Reyna, trequartista del Borussia Dortmund, mentre per l’attacco il sogno era Lorenzo Colombo. Il giocatore, però, è ormai a un passo dal Genoa: l’intesa col Milan è stata raggiunta in serata, e il trasferimento è ormai ai dettagli. Il Parma ci ha provato fino all’ultimo.