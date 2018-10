Le parole di Patrick Cutrone dopo Milan-Sampdoria. L’attaccante ha sbloccato con un gol la gara poi terminata 3-2

Titolare nella sfida che il Milan ha vinto con la Sampdoria, Patrick Cutrone ha aperto le marcature con un gol al quarto d’ora di gioco prima della controrimonta rossonera per il 3-2 finale. L’attaccante, nuovamente a segno dopo la gara persa contro il Betis in Europa League, ha espresso così la sua soddisfazione: «In ogni partita dobbiamo aiutarci a vicenda, oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra con una caratteristica principale, l’impegno. Le giocate poi arrivano come avete visto» le parole rilasciate a Sky Sport.

Cutrone ha poi proseguito sugli obiettivi e il sistema di gioco: «Pensiamo una partita alla volta, l’obiettivo è sempre arrivare tra le prime quattro. Adesso testa a mercoledì, sarà una partita importante. 4-4-2? Ci spero, decidà il mister. Io mi faccio sempre trovare pronto».