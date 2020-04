Cutrone Coronavirus: «Ecco come mi sono accorto di averlo»

Patrick Cutrone racconta la sua esperienza con il Coronavirus e il suo periodo in Inghilterra: ecco le parole dell’attaccante

Patrick Cutrone si racconta in un’intervista al Sun. Ecco le sue parole relative al Coronavirus e al Wolverhampton.

CORONAVIRUS – «Ad inizio marzo ho accusato sintomi come febbre alta e mal di gola, poi ho fatto un test e mi sono reso conto che si trattava del Coronavirus. All’inizio ero spaventato perché questo virus è subdolo e nessuno lo conosce bene».

WOLVERHAMPTON – «Non dimenticherò i tifosi del Wolverhampton, mi hanno accolto in modo incredibile. Oggi apprezzo ancora di più il calcio inglese, la Premier è il miglior campionato al mondo in questo momento, ne sono sicuro. Mi sono divertito con i Wolves ma ora sono in prestito per due stagioni alla Fiorentina e penso solo a questo».