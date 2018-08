Decisivo nel finale di Milan-Roma, Patrick Cutrone non è banale nemmeno nel post gara: «Non ho mai amato la panchina, ma sono felice»

Entra al posto di Bonaventura. E cosa fa? Decide Milan-Roma con un gol siglato al quinto minuto di recupero. Non poteva immaginarsi una serata migliore Patrick Cutrone, che a fine partita rivive le sensazioni di una notte magica: «Abbiamo vinto, cosa voglio di più? All’ultimo minuto ancora più bello. La panchina? Sono sempre stato così, non volevo mai stare in panchina. Ho davanti un grande attaccante ma farò di tutto per mettere in difficoltà il mister. E farò di tutto per aiutare la squadra anche dalla panchina». La sensazione è che, al fianco di Gonzalo Higuain, ci giocherà ancora tante, ma tante volte. Se i risultati sono questi…