Gattuso senza Higuain chiede i gol da ‘single’ a Cutrone

Il Milan dovrà rinunciare a Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino sarà rimpiazzato da Patrick Cutrone

Il Milan dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain nelle prossime sfide contro Lazio e Parma. Il centravanti argentino è stato squalificato per 2 giornate dopo l’espulsione rimediata contro la Juventus. Il Milan ha presentato ricorso e potrebbe riavere il Pipita contro il Parma ma, in attesa del giudizio sul numero 9 (la decisione dovrebbe arrivare tra una settimana) Gattuso è pronto a fare affidamento su Patrick Cutrone. Il centravanti classe ’98 non è al meglio per alcuni problemi fisici ma dovrà caricarsi il Milan sulle spalle.

Patrick ha realizzato 5 gol in questa stagione, tutti in coppia con Gonzalo Higuain. Il centravanti rossonero è chiamato al salto di qualità, dovrà trovare il primo gol da ‘single’. La coppia con il Pipita funziona alla perfezione ma contro la Lazio, Patrick dovrà fare da solo. A Empoli ha giocato per 17 minuti da solo in attacco, contro il Sassuolo ha avuto a disposizione 18 minuti (partì titolare Castillejo, il Pipita era infortunato), a Udine invece quasi un’ora e a Siviglia, in Europa League, una partita intera: l’attaccante non ha mai trovato il gol senza il Pipita. Inoltre, non segna da 4 partite consecutive: non gli accadeva da aprile. Ora Gattuso e il Milan gli chiedo il primo gol da ‘single’.