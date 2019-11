Cutrone-Sampdoria, smentita dell’agente del calciatore ex Milan su un possibile ritorno nel campionato di Serie A

Notizia circolata in questi giorni dell’interesse della Sampdoria per Patrik Cutrone del Wolverhampton. Sampnews24.com ha contattato in esclusiva il suo procuratore Donato Orgnoni che ha così commentato.

«Non abbiamo mai pensato di andare via dai Wolves. Non capisco perché escano certe notizie. Rimane in Inghilterra al cento per cento».