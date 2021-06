Da Pecini a Osti e Faggiano: il punto sulla dirigenza della Sampdoria

Il futuro della Sampdoria è in costruzione. Ferrero deve sciogliere i dubbi per allenatore e dirigenza: le ultime su Osti, Pecini e Faggiano

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro della Sampdoria. Massimo Ferrero, infatti, sta lavorando per programmare la prossima stagione. I nodi principali riguardano allenatore e dirigenza. Il destino di Carlo Osti e Riccardo Pecini è tutto da scoprire. Sullo sfondo sembra concreta la pista che porta a Daniele Faggiano.

Se per Pecini, in scadenza di contratto a fine giugno, la partenza è sempre più vicina, con lo Spezia alla finestra, pare ancora da definire la posizione di Osti. Il direttore sportivo attende notizie dalla società, mentre la Cremonese ha mostrato qualche interesse nei suoi confronti. La prima scelta per sostituire i due dirigenti, inoltre, porta a Faggiano, nella prima fase di stagione al Genoa e già incontrato da Ferrero.