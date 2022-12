Dalic: «L’avevo detto: mai sottovalutare la Croazia»

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al termine del match contro il Brasile ai microfoni di HRT

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha commentato l’esito della partita col Brasile a HRT: «Questa è una vittoria per il popolo croato. Complimenti ai ragazzi. Abbiamo eliminato la squadra favorita alla vittoria finale. Questa è la Croazia. Mai sottovalutarci, l’avevo detto. Questa non è il nostro punto d’arrivo, adesso andiamo avanti. I miei giocatori non sono normali».