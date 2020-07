Dall’Inghilterra – Caso Griezmann, il giocatore piace a Inter e Arsenal, ormai è rottura totale con il club blaugrana

Il caso Griezmann tiene ancora banco in casa Barcellona. Il giocatore non vuole proseguire il suo rapporto con Setien e potrebbe dunque finire sul mercato, come riportato dal Daily Express.

L’attaccante francese interessa a Inter e Arsenal: al momento sono solo indiscrezioni, ma tutto può ancora accadere nelle prossime settimane. Nel frattempo lo staff è atteso in Spagna per avere un incontro con il club azulgrana.