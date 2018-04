Damir Ceter, ecco chi è l’ultima scoperta del Cagliari

Ceter, 20enne colombiano, da gennaio è l’alternativa a Pavoletti: centravanti fisico, potente, ma ancora troppo grezzo tecnicamente

Si chiama Damir Ceter la “curiosità” dei tifosi del Cagliari. L’attaccante colombiano, classe 1997, è arrivato il 22 gennaio dal Quindìo, club in cui è cresciuto, per 3 milioni di euro circa. Il Cagliari, orfano di Melchiorri aveva bisogno di un centravanti di peso e centimetri, motivo per cui la società sarda ha puntato sui 188 centimetri dell’attaccante sudamericano. Un investimento che la società spera che frutti, ma l’impressione, vedendolo giocare è che servirà tempo.

Facile il paragone con Duvan Zapata, visto che condividono Paese di provenienza così come stazza fisica e potenza nel calcio. La tecnica di base non è di primo livello, ma la presenza sotto porta è quella delle prime punte vecchia maniera. La maggior parte delle reti firmate da Ceter in carriera, infatti, sono arrivate così. Che si tratti di tap-in di piede o colpi di testa, Damir ha bisogno di grande assistenza dei compagni sulle fasce dalle quali far arrivare, dunque, molti cross al centro. Spicca, infatti, per rapacità in area, ma da qui a dire che ci si trovi dinnanzi ad un fenomeno ce ne passa eccome. Buona Serie A Ceter.