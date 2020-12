Damsgaard: «La Sampdoria è casa mia. Su Quagliarella…»

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, commenta la prestazione e il gol realizzato contro il Crotone

Mikkel Damsgaard sale a quota due gol in Serie A. L’esterno della Sampdoria, contro il Crotone, fornisce una prestazione preziosa in concerto con il compagno di reparto Jakub Jankto. Al termine del match, ai microfoni del media ufficiale doriano, commenta la prestazione.

«Sono contento, qui mi sono sentito subito a casa. Gioco con Quagliarella che per me è un idolo, una leggenda, un capitano che mi sprona a fare il massimo. Voglio imparare l’italiano e anche imparare sul campo per migliorare ogni giorno di più»