Dani Alves libero, la vittima fa ricorso: «Sono indignata e frustrata»

La reazione della vittima per la scarcerazione di Dani Alves, ex terzino brasiliano, dopo il caso per violenza sessuale

Dani Alves è tornato libero dopo aver pagato la cauzione da 1 milione di euro per il caso di violenza sessuale. L’ex terzino brasiliano del Barcellona resterà in libertà vigilata fino alla sentenza definitiva. Una decisione che non è affatto piaciuta alla vittima, che tramite la sua legale Ester Garcia ha annunciato ricorso.

ANNUNCIO – «La mia assistita è indignata e frustrata».

