Darmian-Juve: affare in salita. Contatti con il Valencia per Cancelo

Novità per la difesa della Juventus. Matteo Darmian non è più così vicino come sembra. Bianconeri vigili su Cancelo

Caccia aperta a un nuovo terzino destro. La Juventus continua a seguire Matteo Darmian, che può giocare anche a sinistra, ma l’affare non è vicino alla conclusione come sembrava. Il club bianconero sta trattando con lo United ma l’accordo è lontano. Il giocatore vuole lasciare la Premier League per tornare in Italia e ha un solo anno di contratto con il suo attuale club. La Juve lo vuole ma non intende accontentare gli inglesi che chiedono 20 milioni di euro per il suo cartellino e non vuole spendere più di 12 milioni di euro. Un affare che, secondo La Gazzetta dello Sport, pareva in discesa ma non lo è affatto.

La Juve continua a monitorare altre situazioni e valuta sempre Joao Cancelo. Il terzino destro dell’Inter, autore di un’ottima stagione in nerazzurro, è di proprietà del Valencia e non verrà riscattato dai nerazzurro. La Juve ha fatto un sondaggio pochi giorni fa, la pista è viva. I bianconeri seguono sempre Santiago Arias, in scadenza con il PSV, e Alessandro Florenzi, in attesa del rinnovo e legato da un solo anno di contratto alla Roma.