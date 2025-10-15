Inter News
Darmian Inter, stop per il difensore nerazzurro! Gli esami confermano il problema muscolare
Darmian Inter, infortunio per il difensore nerazzurro, confermato il guaio muscolare. Le ultimissime notizie
Matteo Darmian si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare l’entità dell’infortunio riportato. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, problema che lo costringerà a uno stop di alcuni giorni.
Il difensore nerazzurro, come comunicato dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale, aveva già manifestato segnali di affaticamento nelle ultime settimane. Ora sarà necessario un periodo di riposo e recupero, con una nuova valutazione prevista per la prossima settimana: solo allora si capirà se Darmian potrà tornare a disposizione in tempi brevi o se servirà un percorso di recupero più lungo.
Elemento prezioso per la retroguardia interista, sia in campionato che in Champions League, Darmian rappresenta un punto di riferimento grazie alla sua esperienza e alla sua duttilità tattica. Il club spera in un rientro rapido, così da non dover rinunciare a una pedina fondamentale in vista dei prossimi impegni decisivi.
