D'Aversa: «Accetto gli errori tecnici, mai quelli mentali; siamo partiti bene e questo ci ha permesso di...»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, sull’obiettivo salvezza dei toscani in questo ultimo rush di stagione

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha analizzato il cammino della sua squadra nella stagione, parlando ai microfoni di Sky Sport. I toscani si trovano attualmente al terzultimo posto in classifica e il tecnico ha commentato le difficoltà affrontate e gli obiettivi per il futuro. Di seguito le sue parole.

BILANCIO DOPO 29 GIORNATE – «Il bilancio ci ha visto partire bene all’inizio, poi c’è stata una flessione nei risultati. Ma il buono fatto prima ci permette di restare aggrappati e di lottare per il nostro obiettivo.»

COME ARRIVA LA SQUADRA AL RUSH FINALE – «Ci arriviamo con la speranza di recuperare i giocatori infortunati. Ci manca la vittoria, ma siamo consapevoli che con il nostro lavoro arriverà presto.»

ERRORI CHE NON PERDONA AI GIOCATORI – «Accetto l’errore tecnico, ma non quello mentale. Un risultato può cambiare anche a seconda di come si interpretano le cose. Se un giocatore sbaglia un gol a porta vuota, non mi arrabbio. Ma mi arrabbio se non mette cattiveria e voglia di vincere.»

SUCCESSO IN COPPA ITALIA CON LA JUVENTUS – «Lo striscione è una dimostrazione di quanto siamo riusciti a dare soddisfazione ai nostri tifosi, ma la cosa più importante sarebbe portare a casa la salvezza.»