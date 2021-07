Sampdoria, D’Aversa: «Perché cambiare modulo? Miglioriamo i 52 punti»

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato dei suoi propositi per la nuova stagione: ecco le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa ricalca alcuni concetti già espressi nelle precedenti dichiarazioni: l’obiettivo è migliorarsi, non si stravolgerà nulla lavorando in continuità con quanto fatto da Claudio Ranieri, le sensazioni sono positive. Le parole del tecnico della Sampdoria a Il Secolo XIX.

OBIETTIVO – «Puntiamo a fare più dei 52 punti dell’anno scorso. Non sarà facile, ma io con il mio staff al Parma abbiamo sempre puntato a migliorarci stagione dopo stagione e dalla Lega Pro siamo arrivati in Serie A facendo due campionati in crescendo. Certo, per fare bene serve qualità della rosa e spirito di squadra, molto dipende dal mercato che non compete al sottoscritto ma alla società, ma l’obiettivo non può che essere provare a fare sempre meglio».

MODULO – «Non vedo perché stravolgere il 4-4-2 che questa squadra ha mostrato fare bene l’anno scorso. Io ho sempre detto che i moduli si devono adeguare ai giocatori e visto che i giocatori sono gli stessi, ripartiamo da qui».

GRUPPO – «Sto vedendo un bel gruppo di amici oltre che giocatori che si stanno impegnando sodo, essere un gruppo unito è alla base di fare bene in campo. Sono solo i primi giorni ma è importante avere buone sensazioni».

LE PAROLE SU SAMPNEWS24