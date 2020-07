D’Aversa: «Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi» – VIDEO

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato dopo la partita contro il Bologna

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna terminata 2-2.

«Siamo soddisfatti di aver recuperato una partita impensabile. Ma allo stesso tempo, non possiamo permettere alla squadra avversaria di andare in gol così facilmente. Credo che questa partita ci debba servire per capire che abbiamo dei valori importanti. Dopo quattro sconfitte vengono meno alcune certezze. Prima della ripresa, avevamo la quinta miglior difesa. Però a questi ragazzi non posso rimproverare nulla».