David Juventus, addio a gennaio? Quell’opzione per il canadese è sempre più probabile. Le ultime

David Juventus: un sogno che rischia di trasformarsi in incubo. Il Milan per il canadese rappresenta una pista da tenere in considerazione.

L’inizio dell’avventura di Jonathan David alla Juventus si sta rivelando molto diverso da quanto i tifosi bianconeri si aspettavano. Arrivato a Torino la scorsa estate a parametro zero, accolto come il grande colpo del mercato, David alla Juventus non è mai riuscito a imporsi. Il suo rendimento, ben al di sotto delle attese, e il feeling mai davvero nato con l’ambiente rischiano di trasformare la sua esperienza in una meteora. Ora, con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, cominciano a circolare voci di un possibile addio anticipato.

L’ipotesi clamorosa: David nel mirino del Milan

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nome di David sarebbe finito sul taccuino del Milan. Il club rossonero, oggi allenato da Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un nuovo centravanti per sopperire ai numerosi infortuni e garantire maggiore profondità offensiva. Le qualità del canadese — velocità, capacità di attaccare la profondità e duttilità — lo renderebbero un profilo interessante per il Diavolo. Un’eventuale trattativa, però, avrebbe del clamoroso, considerando la rivalità storica tra le due società.

L’ostacolo principale: la Juventus non vuole rinforzare le rivali

Un trasferimento di David dalla Juventus al Milan resta, tuttavia, un’ipotesi complessa. Non tanto per motivi economici, quanto per una questione politica: difficilmente la dirigenza bianconera, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli, accetterebbe di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. La Juventus teme il “gol dell’ex” e preferirebbe valutare offerte provenienti dall’estero. In particolare, Premier League e Bundesliga si profilano come destinazioni più probabili, con Chelsea e Tottenham che hanno già manifestato un certo interesse per il giocatore.

David e la crisi con Spalletti

Il vero problema di David alla Juventus è di natura tecnica. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, l’attaccante canadese è progressivamente scivolato nelle gerarchie. Superato da Dusan Vlahovic, diventato titolare inamovibile, e messo in discussione anche da Loïs Openda, David ha visto ridursi il suo minutaggio fino a un modesto 13% delle partite disputate. Le sue caratteristiche non sembrano sposarsi con il sistema di gioco di Spalletti, più orientato al possesso e alla manovra ragionata.

Ora, David e la Juventus si trovano a un bivio: o una rinascita in bianconero, o un addio già a gennaio. Quel che è certo è che il suo nome infiammerà il mercato invernale.