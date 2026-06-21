Roma, Davis tra le opzioni per completare l’attacco

Il centravanti dell’Udinese Davis piace ai giallorossi: può essere l’alternativa ideale a Malen per Gasperini

La Roma continua a muoversi sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo aver concentrato le proprie attenzioni sugli esterni offensivi e sulla trequarti, il club giallorosso sta valutando anche l’inserimento di un nuovo attaccante che possa affiancare Donyell Malen e offrire a Gian Piero Gasperini maggiori soluzioni nel reparto avanzato.

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Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza capitolina c’è quello di Keinan Davis, attaccante di proprietà dell’Udinese. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’inglese rappresenterebbe una soluzione con caratteristiche differenti rispetto a quelle dell’attaccante olandese.

Davis conosce già molto bene la Serie A, un aspetto che potrebbe favorire un inserimento rapido all’interno del gruppo. La sua struttura fisica e la capacità di giocare spalle alla porta lo rendono un attaccante utile nel lavoro di sponda, nella protezione del pallone e nel creare spazi per gli inserimenti dei compagni.

L’obiettivo della Roma non sarebbe quello di acquistare un titolare, bensì un elemento affidabile e pronto ad accettare il ruolo di alternativa. Con una stagione ricca di impegni e il ritorno in Champions League, avere ricambi di qualità sarà fondamentale per mantenere alto il livello della squadra.

Al momento non risultano trattative avanzate con l’Udinese, ma il nome di Davis resta tra le opzioni concrete valutate dalla società per rinforzare il reparto offensivo.