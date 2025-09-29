De Bruyne gelato da Conte: «Ha preso la persona sbagliata». Perché il belga non ha digerito il cambio… Retroscena sulla rabbia di Kevin

Anche nelle serate più amare, la classe dei campioni illumina il campo. Il Napoli esce sconfitto da San Siro, ma Kevin De Bruyne ha provato a lasciare il segno tentando di prendersi la squadra sulle spalle, prima con la qualità e poi con il carattere.

Fin dal primo tempo, ha cercato di innescare i compagni con i suoi celebri lanci millimetrici, eredità degli anni al Manchester City. Non tutto è riuscito alla perfezione, ma un suo assist al bacio per Di Lorenzo, poco prima dell’intervallo, aveva fatto gridare al gol. Nella ripresa, con il Napoli in superiorità numerica, è salito ulteriormente in cattedra. Freddissimo dal dischetto, si è preso la responsabilità del rigore che ha riaperto la partita: ha atteso quasi sei minuti prima di poter calciare, ma ha spiazzato Maignan con una calma glaciale, segnando il suo terzo gol in campionato e confermandosi capocannoniere della squadra.

Il suo spirito da leader è emerso anche dopo il gol, quando ha evitato polemiche con il portiere avversario per affrettare la ripresa del gioco. La sua fame, però, non si è placata. E quando Conte lo ha sostituito a dieci minuti dalla fine, a differenza di quanto accaduto a Manchester contro i suoi ex tifosi, stavolta non l’ha presa bene. Con la squadra in undici contro dieci, avrebbe voluto restare in campo per completare la rimonta, per lottare fino all’ultimo su ogni pallone come faceva, sulla sponda opposta, il suo rivale Modrić. A spiegarlo è il Corriere dello Sport. La sua plateale disapprovazione, andando dritto in panchina senza salutare l’allenatore, non è passata inosservata.

La risposta di Antonio Conte in conferenza stampa è stata tanto gelida quanto diretta, un messaggio inequivocabile al suo fuoriclasse. «Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per qualche altra cosa ha preso la persona sbagliata».