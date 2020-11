De Jong non ci sta: «Non era necessario recuperare queste amichevoli»

Anche Frankie De Jong su aggiunge alla lista dei contrari a questa sosta per le Nazionali

Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona e dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dicendosi contrariato al recupero delle amichevoli delle Nazionali.

«Non era necessario recuperare queste partite. Non sono valide per nessuna classifica. L’amichevole di domani era prevista per il 29 marzo, ma la pandemia di coronavirus ha costretto a rinviarla. Tuttavia, c’era un accordo per disputarla, quindi dobbiamo prepararci. Tutti sanno che il calendario è denso di impegni, ma quest’anno è ancora un po’ più carico. È un problema, ma cerchiamo di prepararci al meglio e rimanere in forma. La Spagna è una delle migliori Nazionali in Europa e cerca di giocare da dietro facendo molta pressione».