De Laurentiis apre a Cavani: «Sempre nel mio cuore, se si riduce lo stipendio…»

Aurelio De Laurentiis apre al ritorno di Edinson Cavani a Napoli. Parole importanti da parte del presidente azzurro

Edinson Cavani di nuovo a Napoli? Il Matador è stato uno dei tormentoni estivi ma l’affare non si è mai concretizzato: troppo alto l’ingaggio del centravanti uruguaiano che ha lasciato Napoli per il PSG. ADL è stato anche contestato per questo ma nelle ultime ore, poco prima della sfida tra PSG e Napoli, ha aperto al possibile ritorno di Edi. Queste le sue parole a RMC Sport 1: «Cavani è sempre nel mio cuore. L’ho preso dal Palermo e con noi ha imparato ad essere un attaccante vero. E’ uno che ha sempre fatto più di 30 gol a stagione, ha rappresentato molto bene il Napoli, anche in Champions League. Siamo sempre stati amici».

De Laurentiis non chiude le porte al Matador, facendo sognare i tifosi partenopei: «Cavani è un fuoriclasse e per lui la porta del Napoli sarà sempre aperta. Il giorno che Cavani accetterà uno stipendio più basso, e deciderà di voler vivere con i suoi due figli, sarà il benvenuto. Inoltre credo che sarebbe l’attaccante ideale per Ancelotti ma il vero problema è che i giocatori hanno la squadra nel cuore e il portafoglio in mano. Io e lui siamo stati in disaccordo alcune volte ma non sono mai stato arrabbiato con lui».