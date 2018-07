Il presidente del Napoli ha risposto ad alcune domande sul mercato: «Vero, abbiamo chiesto Darmian allo United. Seguiamo Henrichs»

Solito appuntamento quotidiano di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio KissKiss. Il presidente del Napoli, come sempre, si è prestato al divertente giochino “Vero o Falso” in chiave mercato. Oggi il tema principale della chiacchierata è soprattutto il ruolo di terzino destro: «Per Arias non vi so rispondere, ad ora non so se ci siano novità. Vero che abbiamo chiesto Darmian al Manchester United, vero anche che seguiamo Henrichs del Bayer Leverkusen».

Per la porta, invece, i discorsi non sono ancora chiarissimi: «Ochoa mi piace. Se c’è anche Gabriel? Può essere vero, come sapete Giuntoli è molto legato ai giocatori che ha avuto al Carpi, quindi può essere che ci stia facendo un pensierino». De Laurentiis rivela anche due possibili trattative in uscita: «Sampdoria destinazione probabile per Tonelli? Vero. Grassi è conteso dalla Serie A e dalla Liga».