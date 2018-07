Il campionato deve ancora iniziare ma al ritiro di Dimaro si respira già l’aria delle grandi sfide contro la Juve

Il Napoli di Carlo Ancelotti sta per concludere il ritiro a Dimaro e, per l’occasione, l’Arcivescovo di Napoli il Cardinale Sepe ha celebrato la messa davanti a tanti tifosi partenopei. Presenti anche alcuni giocatori del Napoli insieme ad Ancelotti e il presidente De Laurentiis. Dopo la fine della messa, il cardinale che è un grandissimo tifoso del Napoli si è lanciato in cori e balli di incitamento alla squadra insieme al numero uno del club. Ma non solo. Come testimoniato dal video, De Laurentiis e il Cardinale Sepe hanno anche simpaticamente accompagnato i tifosi azzurri nel più classico dei cori: “Chi non salta juventino è“. I due non si sono fatti pregare e tra l’entusiasmo generale hanno saltato con i supporters. Napoli-Juve è già iniziata.