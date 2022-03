De Ligt: «Usciti dopo il primo rigore, questa non è la vera Juventus». Le parole del difensore bianconero

Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv per commentare l’eliminazione in Champions League della Juventus. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo creato occasioni ma non siamo stati fortunati nel trovare il gol. Nella ripresa abbiamo controllato fino al 75′, loro non hanno fatto nessun tiro in porta. Dopo il rigore abbiamo fatto molto male».

BLACKOUT – «Mentalmente saimo andati fuori dalla partita, a questi livelli non può succedere perchè fa la differenza. Non puoi fare sempre gol, ma questa non è la vera Juventus».