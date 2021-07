De Paul all’Atletico Madrid: «È un grande passo nella mia carriera calcistica»

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Atletico Madrid dopo l’ufficialità del suo trasferimento

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Atletico Madrid dopo l’ufficialità del suo trasferimento. Le sue parole.

«Sono molto felice, giocherò per la squadra che ha vinto l’ultima Liga e conosco la responsabilità che comporta. È un grande passo nella mia carriera calcistica, anche per il momento in cui è arrivato, dopo aver vinto la Copa América. Cercherò di soddisfare tutte le aspettative. Sono un appassionato di calcio e conosco molto bene l’Atlético, anche perché ho giocato in Spagna. Senza contare poi tutti gli amici e i compagni di squadra che giocano qui».

CORREA – «Sono molto contento di poter lavorare agli ordini di Simeone. Innanzitutto perché è uno dei migliori. Amo il calcio e lo vivo ogni giorno, per cui essere guidato da un allenatore del calibro di Simeone è una cosa che mi dà orgoglio, anche come connazionale. Sono felice di essere ai suoi ordini perché da bambino lo vedevo giocare con la maglia della nazionale argentina».