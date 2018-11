Rodrigo De Paul è conteso da Milan e Inter ma attenzione al Napoli. L’argentino potrebbe seguire le orme di Allan

Il Napoli torna a fare sul serio per Rodrigo De Paul. L’argentino classe ’94 è il gioiello più brillante della premiata gioielleria udinese e a fine stagione andrà via. L’ex Valencia, dopo due anni tra alti e bassi, sembra aver trovato la giusta direzione per la definitiva consacrazione ed è finito nel mirino delle big italiane (e non solo). Rodrigo De Paul, convocato anche in Nazionale, fa gola all’estero, in Premier League e nella Liga spagnola, ma piace soprattutto in Italia e potrebbe continuare a regalare magie sui nostri campi.

In queste ultime settimane si è parlato molto di un interessamento di Inter e Milan ma, stando alle ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, il giocatore è finito nel mirino del Napoli. Il club azzurro lo segue da tempo e non ha mollato la pista. De Paul piace alle due milanesi ma il Napoli c’è e potrebbe effettuare un tentativo a gennaio: l’argentino potrebbe essere un vero e proprio jolly per Ancelotti che potrebbe schierarlo in mediana ma anche in attacco, alle spalle di una punta. I rapporti tra Napoli e Udinese sono ottimi e i due club presto potrebbero tornare a parlare. L’argomento è solo uno: Rodrigo De Paul.