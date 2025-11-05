De Rossi Genoa, ci siamo! Il tecnico ex Roma atteso in città per la firma: ecco quando arriverà in Liguria

De Rossi Genoa, è tutto pronto: l’ex giallorosso sbarca in Liguria per ufficializzare l’intesa. Le ultimissime notizie

Daniele De Rossi è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Genoa. La società rossoblù ha deciso di affidargli la panchina dopo la fine dell’esperienza di Patrick Vieira e la breve gestione a interim di Murgita e Criscito. La scelta è caduta sull’ex capitano della Roma, con cui è stato raggiunto anche l’accordo economico, segno che l’operazione è ormai prossima alla conclusione.

Il debutto ufficiale, però, non potrà avvenire subito. De Rossi sarà infatti presente già prima della sfida contro la Fiorentina, ultima gara prima della sosta per le nazionali, ma non potrà sedersi in panchina. Su di lui pende ancora una squalifica rimediata nella sua ultima partita da giocatore con la Roma, curiosamente disputata proprio contro il Genoa a Marassi.

Nonostante questo intoppo, l’arrivo dell’ex centrocampista segna un nuovo inizio per il club ligure. De Rossi è già in viaggio verso Genova, dove lo attende la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla squadra. L’attesa in città è alta, con i tifosi pronti ad accogliere un tecnico che porta con sé carisma, esperienza e la voglia di lasciare il segno anche in panchina. Lo riporta Gianluca di Marzio

