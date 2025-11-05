De Rossi-Genoa, affare fatto: sarà lui il nuovo allenatore rossoblu. I dettagli sul tecnico ex Roma - Calcio News 24

De Rossi-Genoa: il nuovo inizio del Grifone. Tutto fatto per l’approdo in rossoblu del tecnico ex Roma

L’ex capitano della Roma sbarca a Genova per rilanciare la squadra rossoblù: debutto previsto contro la Fiorentina.

Il sodalizio De Rossi-Genoa è ormai realtà: il club rossoblù ha scelto ufficialmente Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Dopo giorni di riflessioni e contatti, il Genoa ha deciso di puntare sull’ex capitano della Roma, che arriva con entusiasmo e sarà subito in panchina per la sfida contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore, e De Rossi ha accettato con convinzione la proposta del club ligure.

L’approdo di De Rossi al Genoa rappresenta una svolta importante per la stagione rossoblù. La squadra, in difficoltà in classifica e reduce da risultati deludenti, cerca una scossa per invertire la rotta. L’obiettivo è chiaro: dare una nuova identità e un’anima combattiva al gruppo. Il binomio De Rossi-Genoa nasce proprio da questa esigenza di carattere e di leadership, due qualità che hanno sempre contraddistinto l’ex centrocampista giallorosso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il contratto prevede un accordo fino a fine stagione, con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. De Rossi, che in passato ha già mostrato la sua determinazione e la sua voglia di mettersi in gioco da allenatore, sa che la sfida non sarà semplice, ma la considera un’occasione per dimostrare il proprio valore in Serie A.

Il progetto De Rossi-Genoa è costruito su basi solide: fiducia, identità e passione. Il club ha deciso di affidarsi a un tecnico giovane ma carismatico, capace di trasmettere la mentalità vincente che lo ha reso un simbolo della Roma e della Nazionale. La piazza genoana, tra le più calde d’Italia, ha accolto la notizia con entusiasmo e curiosità, sperando che il nuovo mister riesca a restituire alla squadra grinta e continuità.

La partita contro la Fiorentina, in programma al “Ferraris”, sarà dunque il primo banco di prova per il nuovo tecnico. L’esordio ufficiale segnerà l’inizio dell’era De Rossi-Genoa, un progetto che unisce tradizione, passione e voglia di rinascita. La società crede fortemente nel carisma e nelle capacità del suo nuovo allenatore, convinta che possa essere l’uomo giusto per guidare la rimonta.

In sintesi, il Genoa riparte da Daniele De Rossi: una scelta di cuore e di coraggio. La parola chiave “De Rossi-Genoa” diventa simbolo di una nuova speranza, pronta a trasformarsi in risultati concreti sul campo.

