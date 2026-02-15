Connect with us
De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa: «Baldanzi ha dato segnali importanti, Bijlow un portiere completo»

23 minuti ago

De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa: «Baldanzi ha dato segnali importanti, Bijlow un portiere completo». Le parole del tecnico

Daniele De Rossi accoglie con favore il pareggio dello Zini. L’allenatore del Grifone ha sottolineato la solidità del portiere olandese Justin Bijlow e l’impatto positivo del trequartista Tommaso Baldanzi al rientro. Queste le sue dichiarazioni nel postpartita di Cremonese Genoa.

PAROLE – «La Cremonese è fisica, verticale e con un centravanti imponente. Non è semplice affrontarli. Baldanzi? Ha dato segnali importanti entrando bene: ha qualità e può aiutarci, dobbiamo capire come sta dopo un mese di stop. Bijlow è un portiere completo, oggi ha fatto quello che serviva: parare. Sono soddisfatto della prova di Messias e di Malinosvsky è la loro migliore da quando sono al Genoa. Una sconfitta sarebbe stata pesante da mandare giù. Nelle ultime due gare c’erano stati episodi arbitrali oggi invece ce la saremmo dovuta prendere con noi stessi ma al netto dell’episodio finale ho visto una squadra molto valida e una partita in linea con quello che ci aspettavamo».

