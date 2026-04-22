De Vrij Inter, tra prolungamento e addio ai nerazzurri: prende forma un’ipotesi inattesa in Italia

De Vrij Inter, i nerazzurri tentennano: possibile addio e nuova destinazione a sorpresa nel nostro campionato

L’Inter di Cristian Chivu ha iniziato a riflettere con attenzione sul futuro della propria difesa, e al centro delle valutazioni della proprietà Oaktree c’è il nome di Stefan de Vrij. Il centrale olandese, per anni pilastro della retroguardia nerazzurra, è in scadenza nel giugno 2026 e il suo destino resta avvolto dall’incertezza. Nonostante la sua esperienza e affidabilità, il club sta ragionando su un possibile cambio di ciclo.

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Secondo le ultime indicazioni, la dirigenza non ha ancora deciso se procedere con il rinnovo. Il progetto di ringiovanimento della rosa, che ha già coinvolto giocatori come Acerbi e Darmian, potrebbe infatti spingere l’Inter a valutare soluzioni più giovani in vista del 2026. De Vrij ha continuato a garantire solidità, ma la volontà di Oaktree di abbassare l’età media del reparto difensivo potrebbe portare a un addio al termine della stagione.

In caso di mancato prolungamento, per l’ex Lazio non mancherebbero le opportunità in Serie A. Come riportato da ForzaMonza.it, il Monza sta monitorando con grande attenzione la situazione del classe ’92. I brianzoli, terzi in Serie B con 72 punti e in piena corsa per la promozione diretta, sognano un innesto di spessore internazionale per blindare la difesa in caso di ritorno nel massimo campionato. Per ora resta una suggestione, ma l’asse Milano‑Monza potrebbe scaldarsi una volta chiarito il futuro dell’Inter e la categoria dei biancorossi.

