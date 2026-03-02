De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio

Calciomercato
De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Il retroscena sull’assalto dalla Premier League respinto a gennaio: i dettagli
Il giornalista Nicolò Schira svela un interessante retroscena di mercato legato a Koni De Winter. Le prestazioni in campo hanno pienamente convinto Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan. Durante il mese di gennaio, la società ha respinto le importanti offerte arrivate da due club di Premier League, trattenendo il difensore in rosa proprio su precisa e ferma indicazione di quest’ultimo.
Behind The Scenes – #ACMilan are very satisfied with Koni #DeWinter’s last performances. He had been approached by two Premier League’s Clubs in January, but Max #Allegri pushed to keep him because he was convinced of his breakout. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2026
PAROLE – «Dietro le quinte – #ACMilan sono molto soddisfatti delle ultime prestazioni di Koni #DeWinter . Era stato contattato da due club della Premier League a gennaio, ma Max #Allegri ha insistito per tenerlo perché era convinto della sua esplosione».
