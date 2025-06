De Winter, sirene inglesi per il difensore del Genoa: superata la concorrenza di Inter e Juve

Aaron De Winter potrebbe lasciare il Genoa: piace a Inter e Juve – la sua ex squadra -ma crescono le quote della Premier League

Il Tottenham accelera sul mercato e punta deciso su Koni De Winter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club londinese sarebbe in vantaggio nella corsa per assicurarsi il difensore belga del Genoa, superando la concorrenza di Juventus e Inter. Il 23enne, reduce da una stagione positiva in rossoblù, è finito nel mirino degli Spurs che, complice l’interesse dell’Atlético Madrid per Cristian Romero, stanno valutando potenziali sostituti per il centrale argentino.

Il nome di De Winter rientra perfettamente nei piani di ricostruzione della retroguardia inglese: il Tottenham ha già definito l’arrivo del giapponese Kota Takai dal Kawasaki Frontale per 5 milioni di sterline e ora vuole affiancargli un profilo già rodato in Europa. De Winter ha collezionato 57 presenze con la maglia del Genoa, mostrando duttilità tattica (può giocare sia centrale che terzino destro) e buone doti fisiche. Inoltre ha già debuttato con la nazionale maggiore del Belgio, raccogliendo tre presenze.

Il difensore è cresciuto nel vivaio della Juventus, ma non ha mai trovato spazio in prima squadra. Dopo una prima esperienza in prestito all’Empoli nel 2022/23, ha vissuto una stagione di rilancio al Genoa, che lo ha riscattato nell’estate 2024 per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. Ora il club ligure valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni: una cifra che permetterebbe una corposa plusvalenza.

Oltre al Tottenham, anche Crystal Palace, Juventus e Inter monitorano con attenzione la situazione. I bianconeri starebbero valutando un ritorno del prodotto del proprio settore giovanile, mentre i nerazzurri cercano un’alternativa a Pavard. Il futuro di De Winter si deciderà nelle prossime settimane, ma il pressing del Tottenham sembra al momento il più concreto.