De Zerbi furibondo, lite e testa a testa con Emery: cosa è successo – VIDEO

De Zerbi furibondo, lite e testa a testa con Emery: cosa è successo tra i due tecnico durante una semplice amichevole

Il calcio d’agosto si infiamma a Marsiglia, dove un’amichevole di lusso tra l’Olympique e l’Aston Villa si è trasformata in un vero e proprio scontro ad alta tensione, culminato in una lite furibonda tra i due allenatori, Roberto De Zerbi e Unai Emery. Sebbene la partita si sia conclusa con un netto 3-1 per i padroni di casa, il vero spettacolo, diventato subito virale sui social, è andato in scena dopo il triplice fischio.

Sul campo, il Velodrome ha applaudito il ritorno al gol di Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta, e la rete di Greenwood, che hanno reso vano il momentaneo pareggio di McGinn per i Villans. Ma l’agonismo acceso visto durante i 90 minuti è esploso tra le due panchine al termine della gara. Tutto è iniziato con le proteste di Unai Emery nei confronti dell’arbitro per alcune decisioni contestate. Un commento di De Zerbi ha innescato un botta e risposta che, in pochi secondi, è degenerato in un confronto testa a testa tra il tecnico bresciano e quello basco.

La tensione è salita al punto che sono dovuti intervenire i membri di entrambi gli staff tecnici e la sicurezza dello stadio per separare i due allenatori e riportare la calma. L’episodio non fa che confermare il carattere “fumantino” di De Zerbi, già noto per la sua passionalità. Recentemente, ha fatto discutere un video estratto da un documentario sulla scorsa stagione, in cui l’ex allenatore del Sassuolo affronta a muso duro il suo ex giocatore Ismaël Koné, accusandolo di scarso impegno durante un allenamento e cacciandolo dal campo. Un’intensità che De Zerbi porta dalla panchina al campo di allenamento, e che stavolta ha trovato un degno rivale nel carattere di Unai Emery.