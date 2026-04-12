De Zerbi sicuro: «Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore. Vi spiego perchè»

De Zerbi non ha dubbi: «Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore. Vi spiego…»

Esordio amaro per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs sono caduti contro il Sunderland e, a sei giornate dal termine, restano inchiodati al terzultimo posto: in questo momento sarebbero retrocessi in Championship. La sfida è stata decisa nella ripresa dal gol di Mukiele, che ha condannato il debutto del tecnico italiano.

Al termine della partita, De Zerbi ha analizzato la prestazione e il momento delicato della squadra ai microfoni di BBC Match of the Day, consapevole della situazione critica e della necessità di una svolta immediata. Le parole:

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PAROLE – «Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo giocato una buona partita: forse non abbiamo fatto abbastanza per vincere, ma siamo stati sfortunati in alcune circostanze nel primo tempo. I giocatori hanno dato il massimo per spirito e atteggiamento: non gli posso dire niente»

ECCO COSA SERVE – «Non abbiamo la fiducia per giocare un grande calcio, ma abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato in settimana. Voglio dare fiducia in ciò di cui hanno bisogno. Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore. Non hanno bisogno di migliorare il calcio. Possono giocare meglio una volta raggiunto un diverso livello di fiducia. Se saremo in grado di vincere una partita cambierà tutto».