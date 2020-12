De Zerbi: «Roma e Juve? No, io spero che il Sassuolo diventi una grande»

Roberto De Zerbi commenta le voci intorno ad un suo possibile accostamento alla Juventus e alla Roma. Le sue parole

Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky Sport, ha detto di non pensare alle grandi a cui è stato accostato.

JUVE – «Io vorrei che il Sassuolo diventasse una grande squadra, non mi tiro indietro. elefonata dalla Juve? Nessuna chiamata ma non è questo il problema. Non la vivo come ansia, non vivo questa professione per la smania di carriera, non metto i risultati in cima a tutto, adesso è altro che mi stimola. Dormo malissimo, poco».

ROMA – «Non credo ci sia un momento in cui uno si senta pronto e il momento in cui non si sente tale. Uno poi si butta: non è arrivato magari ancora quel momento. La motivazione vera che mi fa stare a Sassuolo è che mi diverto ad allenare questa squadra, abbiamo (io la società e il mio staff e i giocatori) buttato fatica e lavoro. Tutto l’ambiente Sassuolo. Veder crescere la propria creatura dà soddisfazioni maggiori»

