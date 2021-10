In un’intervista Roberto De Zerbi racconta il perché della scelta di andare allo Shakhtar e parla anche del Pallone d’Oro

Intervistato da Marca, Roberto De Zerbi ha spiegato il perché della scelta di lasciare l’Italia per andare allo Shakhtar.

ADDIO AL SASSUOLO – «Per lo Shakhtar. Per me è un grande club. Mi è piaciuto il modo in cui i loro sono venuti a cercarmi. C’erano giocatori che mi sono piaciuti molto»

SENSAZIONI – «Mi trovo bene allo Shakhtar sia con i dirigenti che i giocatori. Era quello che cercavo. Sto bene e mi diverto».

PALLONE D’ORO – «Lo darei a Benzema senza alcun dubbio. Da anni è il miglior attaccante».