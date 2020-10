Deeney: «Il carcere mi ha cambiato. Ora sono un uomo»

Troy Deeney, capitano del Watford, ha parlato ai microfoni del Sun dell’esperienza vissuta in carcere a seguito di una rissa

Troy Deeney, capitano del Watford, ha parlato ai microfoni del Sun dell’esperienza vissuta in carcere a seguito di una rissa.

CARCERE – «L’esperienza in carcere mi ha dato il tempo di riflettere anche se con la mia famiglia sono stato in imbarazzo per diverso tempo. Dopo una situazione del genere ci si può comportare in due modi: o si porta il broncio, oppure si cerca di essere uomini, ed è quello che ho cercato di fare io».

OMOFOBIA E RAZZISMO – «Sarei un ipocrita se non accettassi un mio compagno gay, ma mi aspetto che qualcuno prenda sul serio anche la questione del razzismo».