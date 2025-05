PSG Inter, Delio Rossi abbastanza chiaro: «Sulla carta partita secca, ma quella squadra avrà un vantaggio» - Calcio News 24

PSG Inter, le parole dell’ex allenatore del Palermo Delio Rossi su quella che sarà la partita tra nerazzurri e francesi

A InterNews24, l’ex tecnico del Palermo Delio Rossi ha voluto parlare della finale di Champions League PSG Inter.

Tutto pronto per l’attesa finale di Champions League, in cui l’Inter troverà il PSG di Luis Enrique. Cosa ne pensa del percorso europeo dei nerazzurri? Ha provato ad immaginare che partita sarà?

«L’Inter, per andare avanti in Champions, ha perso sicuramente qualcosa in campionato e nel percorso in Europa ha incontrato due squadre (Bayern e Barcellona n.d.r) superiori e più forti. Bisogna comunque fare anche questo discorso: alcuni senatori sanno che questa potrebbe essere la loro ultima occasione di vincere la Champions, pensare ai Mkhitaryan, ai Sommer, Calhanoglu e anche Acerbi. Giocare una finale di Coppa è il massimo traguardo per un calciatore professionista e secondo me hanno dato qualcosa in più durante tutta la competizione. Sono meritatamente in finale. Pronostico? Sulla carta è una partita secca, gara che solitamente esula da qualsiasi tipo di discorso. L’Inter può farcela, ma non sarà sicuramente facile perché anche il PSG è una squadra forte»