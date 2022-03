Della Martira: «Fiorentina da Europa. E ‘ il momento migliore per affrontare l’Inter»

L’ ex viola Mauro Della Martira ha parlato di Fiorentina, tra Europa League e della sfida con l’Inter, ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole:

FIORENTINA INTER – «E’ il momento migliore per affrontarla. L’Inter non brilla, Barella è giù di corda e vari giocatori non stanno rendendo secondo le attese. E’ sempre una grande squadra e serve una bella partita ma si può far risultato».

CORSA ALL’EUROPA LEAGUE – «La Roma ieri ha trovato un punto e ne meritava zero. Non ha giocato bene.. La Lazio giocherà stasera e vediamo. Ripeto, i viola se la giocano»

PIATEK – «Effettivamente dovrebbe riuscire a trovare questa vena realizzativa. sicuramente italiano starà pensando a come servirlo al meglio per farlo rendere al massimo. Se trova la strada giusta può fare delle belle cose. Da ex stopper lo stimo molto, ma dico anche che l’attaccante dipende dal tipo di gioco della squadra. Ci sono giocatori a cui devi buttare palla lunga, altri che la vogliono sul piede per poi fare il fraseggio stretto. Ripeto, se lui imbocca strada giusta le cose possono migliorare però aggiungo anche un’altra cosa».