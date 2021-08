Atalanta, Demiral: «Migliorerò con Gasperini, speciale vincere qui»

Le prime parole di Merih Demiral da calciatore dell’Atalanta: ecco le dichiarazioni del difensore turco

ATALANTA – «Sono molto felice, perché l’Atalanta è una grande squadra, così come sono grandi i suoi tifosi e per me è nuova opportunità importante. Anche se sono giovane ho avuto la fortuna di interfacciarmi già con il campionato italiano da diversi anni, senza dimenticare che posso migliorare con mister Gasperini, di cui ho sempre sentito parlare per i suoi duri allenamenti: sono qui per lavorare».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo con l’Atalanta è vincere un trofeo, ho già vinto coppe e campionati ma con l’Atalanta è più speciale. La Serie A è difficile, ma anche noi abbiamo una squadra e una mentalità forte. Il campionato è lungo. La Champions League è molto difficile da giocare e speciale, importante per noi».