Politano attende Inter-Milan: «Sento il calore dei tifosi»

Matteo Politano è pronto per il derby Inter-Milan: l’esterno offensivo nerazzurro ha parlato della Stracittadina ai microfoni di Sky Sport

Subito protagonista con la maglia dell’Inter, Matteo Politano fissa gli obiettivi della formazione di Luciano Spalletti. Ecco le parole dell’esterno offensivo ai microfoni di Sky Sport: «Il primo gol contro il Cagliari e l’esordio in Champions League mi hanno reso davvero orgoglioso di giocare per l’Inter: il nostro obiettivo è quello di qualificarci in Champions League. In Serie A dobbiamo pensare gara dopo gara, chissà se riusciremo a dare noia anche alle primissime».

Continua Politano, parlando dell’attesissimo derby Inter-Milan: «Non vedo l’ora che arrivi domenica: tutti mi stanno parlando di questo grande derby e in città si sente il calore della gente. Le due squadre stanno vivendo un grande momento di forma: è difficile stabilire chi parte favorito. Non c’è chi parte avvantaggiato, come sempre accade nei derby: dobbiamo scendere in campo concentrati e cercare di vincere».