Derby di Roma: Gasperini prepara la sfida, ma la Roma deve fare i conti con le assenze

Derby di Roma: Gasperini studia la strategia, emergenza infortuni per i giallorossi. Le ultimissime contro la Lazio

Manca sempre meno al derby di Roma, in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, e l’attesa cresce di ora in ora. La Roma di Gian Piero Gasperini, ex tecnico bergamasco noto per il suo calcio aggressivo e organizzato, ha svolto questa mattina una seduta di allenamento divisa in due fasi: prima un intenso lavoro atletico, poi esercitazioni tecniche con il pallone.

A bordocampo era presente anche Claudio Ranieri, storico allenatore giallorosso e attuale senior advisor del club, che si è intrattenuto a colloquio con Gasperini, con il capitano Lorenzo Pellegrini – centrocampista romano e simbolo della squadra – e con il direttore sportivo Frederic Massara, figura chiave nella gestione del mercato.

Le assenze pesano sulla Roma

Le notizie dall’infermeria non sono incoraggianti. Wesley, centrocampista brasiliano di grande fisicità, non ha preso parte alla seduta a causa di problemi intestinali. Fuori anche Mario Hermoso, difensore spagnolo ex Atlético Madrid, che dopo un affaticamento al polpaccio rimediato ieri ha lavorato a parte. Queste defezioni complicano le scelte di Gasperini in vista di quella che è considerata la partita più importante da quando siede sulla panchina capitolina.

Le probabili scelte di formazione

L’unica certezza tra i pali è Mile Svilar, portiere serbo che si è guadagnato la fiducia dell’allenatore grazie a prestazioni sicure. In difesa ci sarà Zeki Çelik, terzino turco apprezzato per la sua duttilità. Sulla fascia destra di centrocampo il favorito è Devyne Rensch, giovane olandese dal grande potenziale, mentre El Aynaoui agirà insieme al talentuoso argentino Matías Soulé alle spalle di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese con spiccate doti di inserimento.

L’assenza di Paulo Dybala, fuoriclasse argentino e leader tecnico della squadra, pesa come un macigno. L’esperimento dell’“attacco leggero” visto contro il Torino non ha convinto, e per questo i giallorossi torneranno a puntare su un centravanti di riferimento. Non sarà però Artem Dovbyk, attaccante ucraino scivolato indietro nelle gerarchie.

Un derby che vale più di tre punti

Il derby con la Lazio non è mai una partita come le altre, ma questa volta il peso specifico è ancora maggiore: in palio non ci sono solo tre punti, ma anche prestigio, fiducia e slancio per il prosieguo della stagione. Gasperini e la Roma sanno che domenica servirà la partita perfetta.