Derby, Vieri: «Inter da scudetto, Milan da Champions è dura»

Il derby si avvicina e un grande ex di Inter e Milan come Christian Vieri ha svelato il suo punto di vista sulle due squadre.

Christian Vieri, ex centravanti di Inter e Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in previsione del derby di sabato.

CONTE – «Antonio è uno che chiede tanto, ma dà tanto: in pochi sanno cambiare una squadra in pochi mesi come lui. E ora ha l’Inter per vincere il campionato, sicuramente per giocarsela».

LO STATO DEL MILAN – «Di scettici che non capiscono un c… è pieno il mondo del calcio: le squadre non si fanno in tre giorni.Il Milan era molto più indietro dell’Inter: con Pioli ha fatto una crescita importante, si è rinforzato bene e ha tenuto Ibra. Fa ancora un altro campionato rispetto all’Inter, ma in Serie A non perde da 15 partite».

PREVISIONI – «Inter da scudetto sì, Milan da Champions è dura. Ma nel calcio non si sa mai».